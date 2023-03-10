Эфир Delfi: протесты в Грузии против "российского закона" — победа гражданского общества?

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10 марта стало известно, что парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего массовые протесты на улицах Тбилиси, Батуми и других грузинских городов. О противостоянии жителей Грузии с правящим большинством, которое закончилось победой гражданского общества, говорим с представителем грузинского офиса "Free Russia Foundation" Николаем Левшицем.