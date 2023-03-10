Источники: у президента Литвы уже есть кандидат на пост главы ССР

По данным источников портала Delfi, пост главы Службы спецрасследований (ССР) могут предложить бывшему генеральному комиссару полиции, нынешнему атташе Литовской полиции в Великобритании Линасу Пярнавасу. Осталось 20 дней до даты назначения нового главы службы. Представитель президента Гитанаса Науседы, что на этот пост есть не один кандидат.

Директора ССР назначает президент Литвы с одобрения парламента. Нынешний глава службы Жидрунас Барткус был назначен на этот пост 30 марта 2018 года (сток полномочий - 5 лет).

Сам Пярнавас 10 марта эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Он сказал Delfi, что ему нечего комментировать. "Я ничего не подтверждаю", – сказал он, а на последующие вопросы отвечать не стал и попросил позвонить позже.

Советник президента Томас Бержинскас сказал Delfi, что сейчас президент встречается с потенциальными кандидатами.

"Есть не один кандидат, и того, которого выберут назовут, когда представят его кандидатуру", – сказал он.

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