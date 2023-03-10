В Литве распространяется опасный программный код: как защититься?

Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) информировал о том, что в Литве распространяются вредные файлы с опасным программным кодом. Опасный программный код присылают по электронной почте, важно не открывать приложение к таким письмам. Эксперты компании Telia напоминают важнейшие правила безопасности.

"Если вы получили по эл. почте подозрительное электронное письмо, то важно проверить тему и адресанта. Также важно обратить внимание на других адресатов в полях To и CC, часто прикреплены люди, которых вы не знаете – значит письмо ненадежное. Если адресант и файлы в письме вызывают подозрение, не вскрывайте файлы", – предупредил эксперт Telia по кибербезопасности Дарюс Повилайтис.

Если вы прошли по ссылке или открыли файл, главное, как можно скорее изменить все пароли. Также рекомендуем как можно скорее выключить компьютер из сети и удались вредоносный программный код.

Повилайтис сказал, что фишинговые атаки (Phishing) с использованием таких писем приводят к переходу на вредоносные сайты и захвату компьютера с помощью вирусов в пристегнутых файлах. Чтобы от них защититься, важно сохранять бдительность.

"Злоумышленники часто посылают эл. письма с призывом изменить коды в э-банкинге или соц. сетях, потому что старые якобы были украдены. Если человек нажмет на ссылку, он попадет на сайт, который на первый взгляд похож на настоящий сайт, но на деле пользователь оказывается в руках у мошенников. Аферисты присылают также уведомления якобы связанные с изменениями в пенсионной системе, а с помощью пристегнутых файлов контролируют компьютер человека, который такие файлы открывает", – сказал эксперт.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, важно не открывать никакие ссылки и документы в подозрительных письмах, написанных неизвестно кем, с ошибками, а в важнейших случаях важно пользоваться при подключении двухуровневой идентификацией. Если возможно, доверьте второй шаг близким, которые могли бы пресечь нелегальные подключения. Важно также пользоваться антивирусной программой и регулярно обновлять программное обеспечение.

Повилайтис рекомендует ни в коем случае не переходить по ссылкам в рекламных электронных письмах.

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