Коронавирус в Литве: 306 новых случаев, скончались два человека

За прошлые сутки в Литве выявлены 306 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 107 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9598 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 308 131.

В данное время болеют 6270 человек, в больницах занято 138 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведен 21 пациент.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 156,7.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 314.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!