Президент Литвы отправляется с визитом в Анкару: запланирована встреча с президентом Турции

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа отправляется в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Офис президента.

В ходе намеченной двусторонней встречи лидеры Вильнюса и Анкары обсудят вопросы безопасности Балтийского и Черноморского регионов, подготовку к предстоящему саммиту НАТО. Кроме того, внимание будет уделено перспективам развития политических и экономических отношений между Литвой и Турцией.

На состоявшейся в четверг пресс-конференции глава государства упомянул, что в ближайшее время он – вплоть до саммита НАТО в столице – намерен встретиться с главами ряда государств для обсуждения предстоящего саммита и вопросов поддержки Украины.

"Планирую использовать ближайшие месяцы для интенсивных визитов в Западную Европу — и не только — и в другие столицы стран НАТО. В особенности встретиться с теми государствами, чей подход к вышеупомянутым вопросам несколько иной, и попытаться лучше понять их аргументы, поделиться нашим видением и нашими аргументами", – сказал Г. Науседа.

ELTA напоминает, что Турция в настоящее время блокирует заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Анкара обвиняет Швецию в предоставлении убежища лицам, которых Турция считает "террористами".

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что членство Финляндии Турция оценивает положительно.

"Мы можем разделить процессы членства Швеции и Финляндии", — сказал он.

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