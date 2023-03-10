Разведка: Калининград остается самым большим источником угрозы по соседству с Литвой

Согласно отчету об угрозах национальной безопасности, представленному разведслужбами в четверг, Калининград остается самым большим источником угрозы по соседству с Литвой. В оценке Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб (ВДОС) указывается, что Россия, несмотря на огромные потери на поле боя, стремится сохранить некоторый контроль над регионом Балтийского моря за счет Калининградской области и сосредоточенного там военного потенциала.

"На военных возможностях Калининградской области негативно сказалась война против Украины, но их способность представлять военные угрозы в регионе Балтийского моря уменьшилась лишь частично. Передислокация на оккупированные территории в Украине больше всего затронула наземную составляющую, тогда как морская и воздушная составляющие практически не изменились", - говорится в отчете об угрозах.

Службы утверждают, что некоторые десантные судна и боевая техника были переброшены из Калининградской области в Черное море, в Крым. Однако, по их словам, российский эксклав не остался без других сил, продолжающих выполнять свои функции.

"Кроме того, усиливаются возможности воздушной составляющей, так как потерянные в Крыму самолеты заменены – в Калининградскую область доставлено не менее четырех более современных истребителей Су‑30СМ2", - говорится в документе, подчеркивая, что военные группировки Калининградской области свою важнейшую функцию – помешать противнику в регионе Балтийского моря дислоцировать необходимые оборонительные возможности – продолжат выполнять и укреплять.

Представители разведки отмечают, что Москва стремится любой ценой компенсировать потери вооруженных сил, провести реорганизацию армии, поэтому "эффект от сокращения российской военной мощи в Балтийском регионе будет временным".

"Она (Россия – ELTA) сохранит приоритет усиления калининградской военной группировки путем создания новых воинских частей, комплектуя их персонал, модернизируя сосредоточенную в области военную технику", - говорится в сообщении, отмечая, что восстановление и укрепление военной мощи будет напрямую зависеть от хода на поле боя в Украине.

ELTA напоминает, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) в четверг представили общественности отчет об оценке угроз национальной безопасности 2023 г.

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