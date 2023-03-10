Глава МИД Литвы: если Путин добьется хоть какой-то победы, тогда увидим, на что он способен

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

На западном фланге слышатся рассуждения о том, что Россия не может потерпеть поражения, а Владимир Путин должен "добиться какой-то победы". Это вызывает беспокойство у министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. По его словам, если Москва добьется какой-то победы, то миру придется столкнуться с шантажом или агрессией российского диктатора.