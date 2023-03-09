Беларусь запретила продажу части изделий Viči

9 марта в Беларуси запрещена продажа котлет для рыбных бургеров к крабовые палочки, произведенные в Калининградской области на заводе Vičiūnai-Rus, поскольку в продукции обнаружили "недопустимые добавки", сообщает портал Verslo žiniоs.

"Опасность представляют замороженные изделия Viči - Crabsburger (производитель – Vičiūnai-Rus, Калининградская область, РФ). В число опасных продуктов также включены пастеризованные крабовые палочки Viči производитель Vičiūnai-Rus, Калининградская область, РФ)", – передает портал информацию "Госстандарта" Беларуси.

Указано, что запрещен импорт этих товаров в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы провела дополнительные проверки морепродуктов компаний группы Vičiūnаi и в половине установила превышение допустимого количества кадмия. Поэтому 24 февраля служба начала расследование в отношении продукции Vičiūnаi.

13 февраля 2023 года сообщалось, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) проверила доставленные из Китая через Литву в Украину 7,9 тонн замороженных даров моря, выяснилось, что в продуктах превышена допустимая по требованиям ЕС концентрация кадмия. Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины распространила сообщение и призывает информировать о находящихся в продаже небезопасных продуктах.

Выяснилось, что Vičiūnų grupė доставила из Китая в Литву 22 тонны даров моря, в партии обнаружили большую концентрацию кадмия. Часть груза отправили в Украину, а часть – задержали в Литве.

Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба информировала об этом Украинское ведомство и Еврокомиссию.

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