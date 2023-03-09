Разведслужбы: из-за демонтажа советских памятников Кремль может возбудить уголовное преследование граждан Литвы

Согласно отчету об угрозах, подготовленному литовскими разведслужбами, распространители прокремлевской пропаганды в своих продуктах, предназначенных для литовской аудитории, часто используют нарративы, ориентированные на общества западных стран. Обращается внимание, что нарративы, создаваемые Кремлем в Литве, в основном связаны с якобы экономическим и энергетическим дефицитом, конфронтацией западных стран, также пытаются создать негативный образ Украины, ее вооруженных сил и украинского народа.

"Реализаторы информационной политики Кремля пытаются убедить западные общества в том, что из-за наложенных на Россию международных санкций Западу нанесен больший ущерб, чем России, и что если европейские страны откажутся покупать российские энергоресурсы, они разорят свои экономики и будут не в состоянии обеспечить основные потребности своих граждан", - говорится в отчете об угрозах, подготовленном Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб (ВДОС), пишет Департамент государственной безопасности (ДГБ) и в отчете об угрозах Второго отдела оперативных служб (AOTD).

Разведывательные учреждения обращают внимание, что также нарратив Кремля часто ориентирован на конфронтацию западных государств, стремится спровоцировать Соединенные Штаты Америки и Европейский союз.

"Российские пропагандисты обращают внимание на разногласия европейских государств, стремятся разжечь конфронтацию по военным вопросам между США и ЕС и государствами Западной и Восточной Европы. В литовском информационном пространстве сторонники политики Кремля распространяют дезинформацию о том, что Польша, начавшая укреплять оборону после вторжения России в Украину, представляет угрозу независимости и территориальной целостности Литвы", - отмечается в сообщении.

Также акцентируется, что кремлевские пропагандисты стремятся создать негативный образ Украины, ее вооруженных сил и украинского народа.

"В начале вторжения России в Украину российские пропагандисты распространяли нарратив о том, что западная военная поддержка Украины только продлит войну, и что российские вооруженные силы в любом случае одержат победу и вся Украина будет оккупирована. Позднее, после военных поражений, понесенных Россией, и освобождения части территорий Украины, сторонники политики Кремля в западном информационном пространстве стали распространять фейковые новости о том, что Украина якобы продает полученную военную поддержку третьим странам или даже самой России", - утверждают разведслужбы.

Из-за демонтажа советских памятников Кремль может возбудить уголовное преследование граждан Литвы

ДГБ и ВДОС в подготовленном отчете также отмечают, что в 2022 г. после того, как начался демонтаж памятников, посвященных советским воинам, Россия приняла ответные меры. Утверждается, что дипломаты посольства России стремились установить связи с литовскими государственными и муниципальными учреждениями и собирали информацию о демонтаже памятников, посвященных советским воинам.

"Эта информация была необходима российским правоохранительным органам для начала уголовного преследования граждан Литвы. В ответ на демонтаж памятников в Литве Россия начала уничтожать находящиеся на ее территории связанные с Литвой общественные объекты, преследовать литуанистические организации, часть из которых была вынуждена прекратить свою деятельность", - подчеркивают литовские разведслужбы.

Обращается внимание на то, что представители прокремлевских группировок в Литве обостряют вопрос советского наследия. Однако, как отмечает разведка, эти усилия сторонников Кремля практически не находят поддержки у литовской общественности.

"Они повторяют кремлевскую пропаганду, демонтаж памятников, посвященных советским воинам, называют нацизмом, выступают с инициативами, препятствующими демонтажу памятников, например, стремятся привлечь к этому процессу международные организации. Таким образом они пытаются вызвать ажиотаж в литовском публичном пространстве, отклик в международном сообществе и консолидировать прокремлевский электорат в Литве. Деятельность этих прокремлевских лиц не получает почти никакой поддержки со стороны литовского общества", - говорится в документе.

В отчете об угрозах также отмечается, что под видом борьбы с нацизмом Россия стремится установить свою гегемонию в регионе. Разведслужбы также предупреждают, что Россия, вероятно, инициирует уголовное преследование граждан Литвы из-за демонтажа советских памятников.

"Обвинения в осквернении могил советских воинов и прославлении нацизма формируют образ Литвы как врага в российском обществе и потенциально могут быть использованы Кремлем для агрессивных действий против Литвы. Вероятно, что из-за демонтажа советских памятников Россия будет инициировать уголовное преследование граждан Литвы, оказывать давление на представителей литовских общин в России, чтобы они прекратили свою деятельность или участвовали в направленных против Литвы кампаниях", - говорится в сообщении.

ELTA напоминает, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) в четверг представили общественности отчет об оценке угроз национальной безопасности 2023 г.

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