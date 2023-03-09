В остановленном в Вильнюсе BMW – пакеты с наркотиками: 10 кг конопли и 200 г гашиша

В начале марта в Вильнюсе был остановлен автомобиль BMW, в котором молодые люди везли большое количество наркотиков. Начато расследование.

В ходе расследования выяснили, что в машине было около 10 кг конопли. Полиция задержала и возможных организаторов этой нелегальной деятельности.

В ходе детального осмотра автомобиля BMW и обысков в домах подозреваемых, в их автомобилях, было обнаружено и изъято 10 кг конопли, около 200 г гашиша, весы, материалы для упаковки и другие важные для расследования объекты.

Ведется расследование по 3 ч. 260 ст. УК ЛР. Прокурор обратился в суд с просьбой о назначении ареста двоим подозреваемым, другим назначили более мягкую меру пресечения. Подозреваемым грозит 10-15 лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование, поэтому круг подозреваемых может увеличиться.

Стоимость обнаруженных наркотиков – 45 000 евро.

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