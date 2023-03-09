Отчет: в Литве установлены факты попытки обхода санкций россиянами

Международные санкции в отношении России отрицательно влияют на экономику страны, поэтому граждане России и российский бизнес пытаются организовать схемы для обхода санкций, в том числе и в Литве, сказано в представленном 9 марта отчете об угрозах нацбезопасности страны.

"В Литве также установлены случаи, когда российские физические и юридические лица с помощью посредников пытались обойти санкции. Согласно данным разведки, с помощью литовских физических и юридических лиц пытались организовать поставки в Россию западного оборудования и его компонентов, которые можно использовать в военных целях", – сказано в документе.

Чаще всего использовали следующие способы: при декларации товаров на таможне предоставляют неверные данные и описание товаров – так скрывают реальное назначение товаров, а при транспортировке создается длинная цепь посредников, чтобы скрыть конечного получателя.

"Попавшие под санкции российские физические и юридические лица, вероятно, заинтересованы в возможностях перевода средств в другие страны, в создании фиктивных компаний в третьих странах, чтобы избежать ограничений, связанных с денежными переводами или реорганизовать свой бизнес так, чтобы был скрыт конечный получатель выгоды. Не исключено, что для осуществления этих схем будут пытаться использовать посредников в Литве, которые раньше работали или имели связи с Россией и Беларусью", – сказано в документе.

Также отмечается, что Россия пытается ограничивать доступ к информации о связанных с кремлевским режимом физических и юридических лицах, об их компаниях и имуществе в публичных источниках информации.

"Кремль продолжит контролировать такую информацию. Вполне возможно, что будут стараться ограничивать информацию о связях, имуществе и схемах управления компаниями лицами и субъектами, которые попали под санкции. Часто россияне и юридические лица в России, которые попали под санкции, организуют передачу компаний третьим лицам, например, членам семьи, организуют фиктивные продажи или меняют названия компаний. Бизнес- и финансовые консультанты, компании или отдельные физические лица, помогающие избежать санкций, рискуют не только своей репутацией и репутацией страны, но и юридической ответственностью", – сказано в документе.

Там же отмечается, что из-за международных санкций, такие секторы, как энергетика, промышленность, военный сектор, финансовый сектор России сталкиваются с большими вызовами. Российские компании не могут обеспечить поставки необходимых товаров, оборудования, их компонентов из Западных стран, поэтому появляются сбои в работах компаний.

"Действующие в России субъекты ищут способ получить необходимое оборудование или экспортировать продукцию, которая попала под санкции. По данным разведки, российские граждане и компании организуют схемы для обхода санкций. Приоритет – обеспечение поставок товаров и оборудования, используемых в военных целях, которые попали под санкции. В эти схемы хотят вовлечь действующие в ЕС компании, чаще всего те, которые раньше работали с Россией или Беларусью, поставляли им западные товары и оборудование", – сказано в отчете.

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