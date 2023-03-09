В алитусской прогимназии произошла драка: родители грозятся не пускать детей в школу

В одной прогимназии Алитуса 8-классник ударил 7-классника, пострадавший залился кровью. Видео попало в интернет. Напуганные родители стали рассказывать о подростковых бандах, боятся пускать детей в школу. На акт насилия отреагировали все службы. Директор прогимназии сказала Delfi, что подобных актов насилия она не припомнит.

В полицейской сводке зафиксировано, что 8 марта, в 13.35 ч. в алитусской школе словесная перепалка закончилась дракой. Пострадал подросток 2009 г.р. После оказания помощи в больнице ему назначили амбулаторное лечение. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

"Восьмиклассник избил семиклассника. Ударил по лицу, пошла кровь, как видели. Пострадавший находится дома, помощь врачей ему не нужна, конечно, психологическое его состояние сложное", – сказала директор Delfi.

По ее словам, особого повода для драки не было.

"Мы получили первичные данные об инциденте, причины не было. Не то слово сказал", – заметила директор.

В СМИ появились анонимные рассказы родителей учеников о том, что это не первый сигнал о насилии в школе, якобы подростки собираются в банды и нападают на детей. Обеспокоенные родители говорят, что из-за укоренившихся проблем даже намерены не пускать детей в школу, чтобы обратить внимание руководства на сложившуюся ситуацию.

Глава школы отрицает такую информацию.

"Банд точно нет, – сказала она и прибавила. – Я работаю директором 4-й месяц, знаю, что тот ученик, который ударил, учится в этой школе второй год. Такого насилия, какое было вчера, школа не помнит".

На инцидент отреагировали и специалисты по правам детей, они обещали Delfi представить свою оценку этой ситуации.

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