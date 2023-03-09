Вильнюсцы получили счета за февраль: сколько придется платить за отопление

В столице Литвы по-прежнему уменьшаются счета за отопление. Крупнейший в Литве поставщик отопления и горячей воды АО "Вильнюсские отопительные сети" (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) сообщает, что счета за февраль меньше, чем январские. За квартиру площадью 50 кв. м в реновированном доме жители заплатят в среднем около 50 евро, в нереновированном – 85 евро. В январе цена была соответственно 57 и 96 евро.

В Вильнюсе удалось сохранить невысокие цены благодаря использованию мазута вместо газа, поэтому с октября 2022 г. счета за отопления уменьшаются.

По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), в феврале 1 кВт/ч в Вильнюсе стоил 7,56 цт. Это на 27% меньше, чем в прошлом году в то же время - 10,37 цт без НДС.

"Мы рады, что цены снижаются. Стоимость отопления - один из факторов, от которого напрямую зависит размер счета, но важна и температура воздуха. В феврале средняя температура в столице была -1°C, а в январе -0,1°C. Февраль был холоднее, но цена была меньше и месяц короче", – сказал представитель компании Лаурнас Якубаускас.

В марте отопление в столице тоже подешевело - до 6,97 цт без НДС.

Напомним, что жители, которым сложно заплатить за отопление, могут обращаться за компенсацией или просить отсрочить оплату услуги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!