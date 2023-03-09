Министр о позиции Германии по бригаде: надо думать своей головой, а не заголовками Der Spiegel

Министр обороны Арвидас Анушаускас утверждает, что, при оценке позиции Берлина относительно размещения немецкой военной бригады в Литве, не следует руководствоваться одними лишь громкими заголовками зарубежных обозревателей. По его словам, Литва и Германия "шаг за шагом" движутся к общей цели и прилагают все усилия, чтобы в стране было как можно больше союзнических сил.

ELTA напоминает, что во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Литву на этой неделе немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью "Бригада призраков", в которой говорится, что Берлин не намерен размещать в Литве постоянную военную бригаду.

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"Я считаю, что для понимания (ситуации — ELTA) всегда надо думать своей головой, а не заголовками Der Spiegel. В данном случае, все же, этот журналист (автор статьи в издании — ELTA) также находился в Литве. Эта статья была написана до визита, а не после визита. После визита я уже не видел публикацию на эту тему", — сказал в четверг А. Анушаускас в интервью радиостанции "Žinių radijas".

"Даже мы с министром, по правде говоря, в разговоре шутили, что такое красивое название, может, даже стало бы эмблемой бригады. Бригада призраков – появляется там, где ее никто не ждет и никто не знает, когда она появится. Шутки шутками, но, знаете, одними только заголовками, увы, но мы не живем", — пояснил он.

А. Анушаускас заверил, что в сотрудничестве с Берлином Вильнюс старается обеспечить наилучшие условия службы для военных союзников в стране и стремится, чтобы их было как можно больше в Литве.

Однако, отвечая на вопрос о размышлениях Б. Писториуса относительно того, что НАТО должно оценить целесообразность размещения в Литве постоянного воинского подразделения размером с бригаду, А. Анушаускас заверил, что от немецкого министра услышал важное подтверждение– что "безопасность Литвы – это безопасность Германии".

"Я думаю, что каждый слышит то, что хочет слышать. Но в данном случае было сказано, что безопасность Литвы – это безопасность Германии. Я думаю, что это важное заявление. Естественно, что мы многое должны скоординировать через региональные оборонные планы НАТО. Планы еще в процессе разработки, они еще не завершены. Тем не менее мы надеемся, что они будут утверждены на Вильнюсском саммите летом", – пояснил он.

"Могу заверить, что эти планы по своим принципам будут сильно отличаться от предыдущих", –добавил министр.

ELTA напоминает, что министр обороны Германии Б. Писториус, посетивший Литву во вторник, поднял вопрос о том, нужна ли странам Балтии постоянно размещаемая немецкая бригада. Говоря о защите восточного фланга, он размышлял о том, что необходимо искать "более гибкие структуры". Поэтому он выразил надежду, что на эти вопросы ответы будут даны на Вильнюсском саммите НАТО.

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