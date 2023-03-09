Удастся ли вырваться из тисков пенсионного накопления: почему литовцы в принудительном порядке поддерживают частный бизнес

В Литве предметом жарких споров стала пенсионная система. Оппозиция выступает с разными предложениями, а правящие говорят, что ждут действий министерства. Министерство обещает предложения в середине марта. Кроме того, ждут и вердикта Конституционного суда (КС) по этому вопросу. Что ждет жителей?

Об этом речь шла в передаче "Тема на Delfi". В передаче участвовали вице-министр социальных дел и труда Мартинас Шюркус и член фракции демократов "Во имя Литвы" Лайма Нагене.

Представители министерства сказали Delfi, что сейчас по этому вопросу проходят рабочие встречи.

"Обобщенная информация будет примерно в середине марта, но я хотел бы сказать важную вещь, парламентарии обратились в КС с просьбой не противоречит ли Конституции закон о пенсионном страховании в фондах II ступени, поэтому каких-то серьезных изменений (не технических, а серьезных) не будет, пока КС не пример решение по этому вопросу", – сказал Шюркус.

Он напомнил, что нынешний порядок принял парламент прошлого созыва.

"Если мы хотим принять серьезные устойчивые решения, а не винегрет, не дискредитировать дальше систему, которую уже меняли десятки раз, надо делать это, прислушиваясь друг к другу, оценивая демографические перспективы и экономическую ситуацию в стране", – сказал Шюркус.

Нагене акцентировала, что прибыльность частных пенсионных фондов в 2022 году составила -13,47%. Она прокомментировала и предложение своей партии разрешить людям каждые три года на неопределенный срок останавливать участие в накоплении.

"Человек всегда может вернуться к накоплению – мы говорим о приостановке, речь не идет о возможности забрать деньги. Может, кто-то интерпретирует иначе, но это не так. Мы не добиваемся возвращения денег. Возможность приостановки – это право выбора. Это "окно" было открыто полгода в 2019 году, можно было выбирать, приостанавливаю я или нет", – пояснила депутат.

Собеседница критиковала и автоматическое вовлечение в систему, ведь, по ее словам, не все успевают отказаться, не все видят уведомления.

"Я думаю, не стоит все усложнять – если я один раз отказалась, меня система не должна вовлекать обратно", – сказала Нагене.

Шюркус пояснил, что если останавливается участие, останавливается и процесс накопления.

"Наверное, стоит говорить о сроках. Что касается автоматического вовлечения, то тут тоже, наверное, нужно говорить о более разумном сроке, нежели сейчас – мы об этом говорим, но одно хочу сказать: цель самой системы, (…) – чтобы у людей было больше доходов на пенсии", – сказал вице-министр. Поэтому, он считает, решения должны быть долгосрочными и устойчивыми.

"Сейчас есть много разных предложений, некоторые из них противоречат друг другу", – сказал Шюркус, напомнив пример Эстонии, где людям разрешили не только остановить накопление, но и забрать деньги. Люди потратили эти деньги на свои нужды.

"Кто-то должен позаботиться о них, когда они выйдут на пенсию, и это не какие-то домовые – это те же налогоплательщики", – сказал собеседник.

Однако Нагене подняла вопрос частного бизнеса в системе пенсионных накоплений.

"это частный бизнес. На данный момент мы завернули красивую конфету для частного бизнеса и вручили ее. Правление Государственного фонда социального страхования получает все данные, ведет их учет и переводит деньги в частные фонды, плюс еще Минфин добавляет им из кармана всех налогоплательщиков, даже если не все участвуют в частном накоплении", – подчеркнула политик.

По ее словам, частный бизнес должен информировать клиентов об инвестициях, росте, должен работать с клиентами.

"Сейчас мы видим, что косвенные расходы на администрирование очень большие, по сравнению с данными из других стран ЕС", – заметила Нагене.

Вице-министр пояснил, что такая система действует в большинстве стран ЕС.

"Существует обязательное вовлечение – тут есть разные модели. Где-то они действуют несколько десятилетий, где-то меньше, но, как я говорил, мы должны понять, что это не вклады. Накопление - это как взносы в "Содру", не вклады. Это часть солидарности. Вы тоже не получите столько, сколько налогов заплатили. (...) Так и, например, с обязательным налогом на здравоохранение", – сказал Шюркус.

Еще одно предложение – профессиональные фонды, в которые деньги переводили бы работодатели.

"Если работодатель платит, тогда его могли бы освободить от каких-то налогов или какие-то налоги были бы меньше. Надо понять, что государственный бюджет один. Мы должны сделать так, чтобы могли позаботиться о пенсионерах, чтобы они могли жить достойно", – сказал вице-министр.

Ранее КС пришел к выводу, что автоматическое вовлечение в пенсионную систему не является нарушением Конституции, поскольку от участия в нем можно отказаться. Представители оппозиции просят КС оценить другие аспекты пенсионного накопления.

"В КС обратились из-за существенных моментов. Я думаю, было бы логично получить ответы, тогда можно было бы продолжать дискуссии обоснованно", – сказал Шюркус.

В публичном пространстве говорят, что порядок дополнительного пенсионного накопления был создан благодаря лоббистам.

Шюркус отметил, что технические моменты системы оценивает Центробанк Литвы.

Нагене подчеркнула, что ждать выводов КС необязательно, поскольку напрямую перекрывается лишь вопрос периодических выплат.

"Я за то, чтобы появились профессиональные фонды, а также за государственные фонды. Тогда регулирование было бы совсем иным. Государство должно решать этот вопрос, я думаю, парламент может это сделать", – сказала она.

Шюркус заверил, что Соцмин обсудит свое предложение с профсоюзами.

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