Армонайте на встрече с итальянским министром: мы хотим видеть больше Италии в Литве и больше Литвы в Италии

ELTA ru.DELFI.lt

Aušrinė Armonaitė Foto: ELTA / Dainius Labutis

Посещающая Италию министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в среду встретилась с министром экономического развития Италии и "Made in Italy" Адольфо Урсо. Хотя на встрече министры уделили большое внимание обсуждению перспектив сотрудничества стран в сфере наук о жизни и других секторах, также обсуждался вопрос восстановления Украины, сообщается в пресс-релизе Министерства экономики и инноваций.

"Мы хотим видеть больше Италии в Литве и больше Литвы в Италии. Двусторонний товарооборот между Литвой и Италией в прошлом году достиг 2,8 млрд. евро прямые итальянские инвестиции в Литве составили около 47 млн. евро – мы видим большой потенциал для роста. Особое значение имеют отрасли, создающие высокую добавленную стоимость – это науки о жизни, инженерная и оборонная промышленность, финансы, космические технологии и возобновляемая энергетика", – сказала министр экономики и инноваций А. Армонайте. Статьи по теме: Министр экономики: только пятая часть работников ИТ-сектора в Литве – женщины Официально: в Литве появился третий единорог В ходе визита министр также встретилась с руководителями итальянского промышленного гиганта "Leonardo S.p.A.". Компания работает в сфере авиации, обороны и безопасности. Планируется, что представители компании 25-26 апреля в Вильнюсе примут участие в мероприятии "Baltic Miltech Summit". В международной конференции в Вильнюсе участие примут предприятия оборонной промышленности, политики, научно-исследовательские центры и новаторы из Литвы, Балтийского региона и других стран НАТО и Европейского союза. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!