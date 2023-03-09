По данным правоохранительных органов, около 11.30 час. на трассе Укмерге-Молетай был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito, которым управлял мужчина (1985 г. р.).
В автомобиле были обнаружены и изъяты 35 коробок с сигаретами (в которых было 17 500 пачек) без акцизных бандеролей Литовской Республики. Мужчина взят под стражу.
Начато досудебное расследование по факту контрабанды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!