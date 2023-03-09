В Укмергском районе задержан мужчина с 17,5 тысяч пачек сигарет

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: MKT

В среду в Укмергском районе был задержан водитель автомобиля, перевозивший 17,5 тыс. пачек сигарет без акцизных бандеролей, сообщила полиция.

По данным правоохранительных органов, около 11.30 час. на трассе Укмерге-Молетай был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito, которым управлял мужчина (1985 г. р.). В автомобиле были обнаружены и изъяты 35 коробок с сигаретами (в которых было 17 500 пачек) без акцизных бандеролей Литовской Республики. Мужчина взят под стражу. Начато досудебное расследование по факту контрабанды. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!