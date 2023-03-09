Пограничники не дали вильнюсцу заработать в Клайпеде на контрабанде сигарет

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Foto: VSAT

Пограничники задержали в Клайпеде вильнюсца, который вез 5000 пачек контрабандных сигарет из Беларуси. Мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.