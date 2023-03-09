7 марта после обеда пограничники остановили в Клайпеде автомобиль Toyota Yaris. Автомобилем управлял 63-летний житель столичного района Григишкес.
В салоне и багажнике остановленной машины пограничники обнаружили 5000 пакет сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.
Начато расследование. Задержанного после допроса отпустили под письменную подписку о невыезде. Автомобиль и сигареты находятся на охраняемой стоянке Клайпедской заставы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!