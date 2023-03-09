Министр обороны Литвы: мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину

На состоявшейся в среду неформальной встрече министров обороны Европейского союза (ЕС) Литва решительно призвала ЕС ускорить усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

"Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. Дополнительные средства мы должны выделить еще в 2023 г.", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Участвовавший во встрече министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что доставка новых боеприпасов в Украину – одна из важнейших потребностей на фронте.

Министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно скорее оказать Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов ЕС, которые в настоящее время сокращаются из-за поддержки Украины, и содействовать европейской оборонной промышленности. По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах, производят боеприпасы необходимого калибра и могут быть частью этих усилий.

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