За месяц цены на товары выросли на 0,6 проц., услуги – 1 проц.

Государственное агентство данных сообщает, что в январе текущего года по сравнению с январем, цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,7 проц.

В основном на это повлиял рост цен на электроэнергию, твердое топливо, овощи, канализационные услуги, водоснабжение, спиртные напитки, фармацевтические изделия, вино и винную продукцию, а также снижение цен на теплоэнергию, молоко и молочные продукты, сыры, яйца, обувь.

Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 0,6 проц., услуги – 1 проц.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 2 проц., рыночные цены – на 0,5 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Цены на товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива выросли на 2,2 проц. Наибольшее увеличение произошло в ценах на водоснабжение (18,2 проц.), услуги канализации (18 проц.), твердое топливо (6,6 проц.), электроэнергию (6,4 проц.), товары и материалы для содержания и ремонта жилья (1,1 проц.), но снизились цены на сжиженный газ для приготовления еды (12,7 проц.) и тепловую энергию (5,4 проц.), говорится в сообщении.

Общее изменение цен на алкогольные напитки и табачные изделия (цены возросли на 1,7 проц.) было обусловлено ростом цен вино и винную продукцию (3,4 проц.), крепкие спиртные напитки (3 проц.), пиво (0,8 проц.).

Услуги и товары из категории здоровья подорожали на 1,4 проц. Услуги санаториев подорожали на 3,6 проц., фармацевтические изделия – 1,8 проц., одонтологические услуги – 1,2 проц.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3 проц. Больше всего возросли цены на консервированное молоко, соусы, другой животный жир, свежую и охлажденную рыбу, чай, но подешевело подсолнечное масло, детское питание, йогурт, мука, кефир. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали сладкий болгарский перец, помидоры, длинноплодные огурцы, салат Айсберг, но снизились цены на манго, грейпфруты, лимоны, апельсины.

Цены на одежду и обувь за счет скидок снизились на 1,9 проц. Прочие изделия гардероба – на 8,2 проц., обувь – на 4,5 проц., одежда – 0,4 проц.

В феврале 2023 г. годовая инфляция (февраль 2023 г., по сравнению с февралем 2022 г.) составила 18,7 проц. На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, услуги общепита, автомобили, газ, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, растительные масла и жиры, горюче-смазочные материалы, пиво, фармацевтические изделия и снижение цен на теплоэнергию, устройства для приема, записи и воспроизведения аудио и видео, телефонное оборудование.

Цены на потребительские товары за год возросли на 21,5 проц., услуги – 11,8 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 22,6 проц., рыночные – 18,1 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!