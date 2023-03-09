Кошмар столичных водителей: какие радары фиксируют больше всего нарушений

Эксперты утверждают, что посты контроля скорости (ПКС) благоприятно влияют на снижение числа и обеспечивают безопасность движения, поэтому Delfi интересовался, какие ПКС в Вильнюсе фиксируют больше всего нарушителей, где фиксируется больше всего ДТП.

Представители компании JUDU рассказали, что в Вильнюсе установлены 23 стационарных ПКС. Самый современный ПКС установлен на проспекте Конституциёс, он фиксирует не только превышение скорости, но и другие нарушения, а также может одновременно следить за несколькими транспортными средствами. По данным представителей JUDU, именно он фиксирует больше всего нарушителей порядка в год.

По данным JUDU, в 2022 году этот ПКС зафиксировал 6850 нарушений. На втором месте по числу зафиксированных нарушений - ПКС на въезде на Западную объездную дорогу, около Таранде. Он за год зафиксировал 4054 случаев нарушения ПДД.

Третий по эффективности ПКС в Вильнюсе стоит на ул. Жирмуну около 22 дома. Он также фиксирует не только превышение скорости, но и тех, кто ездит на красный свет. Этот ПКС в 2022 г. зафиксировал 3258 нарушений.

Правда, представители JUDU подчеркнули, что и другие ПКС фиксируют не меньше нарушителей. В среднем каждый из 23 ПКС в Вильнюсе в год зафиксировал 2800 случаев нарушения ПДД.

Статистика показывает, что больше всего ДТП происходит на улицах с самым оживленным движением. Третье место занимает улица Жирмуну, где стоит один из самых эффективных ПКС.

Всего в 2022 году в Вильнюсе произошло 482 ДТП, когда на место происшествия вызывали полицейских (в статистику не входят случаи, когда не вызывали стражей порядка).

По статистике, больше всего ДТП в Вильнюсе случается на проспекте Лайсвес. В 2022 г. там произошло 24 ДТП. На втором месте идет улица Укмергес – 15, на третьем ул. Жирмуну – 11 ДТП.

Эксперты отмечают, что причиной ДТП в городе часто бывает не только высокая скорость, но и невнимательность водителей, рассеянность, использование смартфонов и другая посторонняя деятельность. Часто ДТП происходит и из-за несоблюдения правила первенства.

Представители JUDU передали список улиц, на которых в 2022 г. произошло больше всего ДТП:

Проспект Лайсвес – 24 ДТП;

Ул. Укмергес – 15;

Ул. Жирмуну – 11;

Ул. Калварию – 11;

Проспект Саванорю – 11;

Ул. Т.Нарбуто – 10;

Ул. Гележинё Вилко – 10;

Ул. Юстинишкю – 10;

Ул. Архитекту – 9;

Ул. Вяркю – 8;

Проспект Гедиминаса – 7;

Ул. Сантаришкю – 7;

Ул. Упес – 6

Шоссе Республики Обоих Народов – 5;

Ул. Атейтес – 5;

Ул. Гарюну – 5;

Ул. Гялвону – 5;

Ул. Карейвю – 5;

Проспект Конституциёс – 5;

Неменчинское шоссе – 5;

Ул. Салининку – 5.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!