Из-за лобового столкновения было остановлено движение из Каунаса в Шакяй, погиб один человек

Читатель портала Kas vyksta Kaune информировала о ДТП на дороге Каунас-Шакяй, за Запишкисом.

"ДТП на дороге Каунас-Шакяй. В 15 ч., сразу за Запишкисом", – информировала читатель портала.

Дежурный ГКП Каунасского округа сказал журналисту Kas vyksta Kaune, что обстоятельства ДТП станут известны после проведения расследования.

"Лобовое столкновение двух микроавтобусов. Водитель (1970 г.р.) одного из них погиб, еще три человека получили разные ранения. По предварительным данным, причина ДТП - скользкая дорога", – сообщил дежурный полиции.

Дежурный врач Каунасской скорой помощи информировала, что все пострадавшие - мужчины (50-60 лет) - были доставлены в Каунасскую клинику.

"Травмы рук и ног. Все трое в сознании. Один водитель скончался на месте", – сказала врач.

Журналист Delfi сообщил, что на месте происшествия образовался большой затор. Водитель тягача рассказал, что очередь стоит уже 3 часа и не сдвинулась ни на метр.

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