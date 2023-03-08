За покупками в Польшу: на чем можно сэкономить - не все едут за продуктами

Польские торговцы в Сейнах тоже знают, что такое Международный женский день, в канун этого праздника в магазинах стояли букеты с тюльпанами. "Бери больше, сможешь поздравить соседок", – говорили друг другу покупатели из Литвы.

Правда, на этот раз литовцев в магазине Biedronkа было немного, поскольку было утро рабочего дня.

Поездка началась с посещения заправки в Вейсеяй, где бензин стоил 1,50 евро, а дизельное топливо на 10 центов дороже. Такие цены в Литве.

На АЗС в Сейнах бензин стоит 6,72 злотых (1,45 евро), а дизельное топливо 7,07 злотых (1,53 евро). Разница не очень большая.

На дверях магазина Biedronkа указан следующий курс - 4,7073 злотых за евро. Но заплатить по этому курсу вы сможете, если дадите в евро сумму близкую выбитой в кассе, например, вы должны заплатить 45 евро, а дадите 50, тогда сдачу получите в злотых по указанному курсу. Но если вы купите какую-то мелочь и дадите 100 евро, вас отправят в обменник.

Самый ходовой товар в Biedronkа в последние дни - букеты тюльпанов по 7,99 злотых (1,73 евро). Их вместе с подгузниками и пивом разбирали литовцы.

Apsipirkimas Lenkijoje Foto: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

500 г кофе Jacobs Kronung в Biedronkа стоит 29,99 злотых (6,49 евро), это дороже чем в Литве, например, в Lidl в Друскинкае такой кофе стоит 4,99 евро.

Свиной окорок и лопатка в Сейнах стоили по 12,99 злотых за кг (2,81 евро). Свиной фарш 9,99 злотых (2,16 евро) за 500 г, куриные окорока – 5,99 злотых (1,29 евро) за кг.

Польские йогурты Fruvia стоят 2,69 злотых (0,58 евро) за 400 г. Польское молоко 2% жирности ничем не отличается от молока в Литве, а стоит 3,49 злотых (0,76 евро). 330 г сметаны 18% жирности в Biedronkа стоят 3,75 злотых (0,81 евро), а 200 г сливочного масла Mleczna Dolina 5,76 злотых (1,25 евро).

Булочки Kaizerio стоят – 0,33 злотых (0,07 евро). Семь центов!

Apsipirkimas Lenkijoje Foto: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Яйца размера М в Biedronkа стоят 8,74 злотых (1,89 евро), в Литве в Maximа такие яйца стоят 1,79 евро.

Литр самого дешевого подсолнечного или рапсового масла в Biedronka стоит 9,99 злотых (2,16 евро). Килограмм пшеничной муки Maka babuni – 2,59 злотых (0,56 евро), 1 кг сахара-песка – 5,99 злотых (1,30 евро), пол-литра майонеза Dekoracyjny – 10,99 злотых (2,38 евро).

В отделе алкоголя литовцы покупали бренди по 99 злотых (21,43 евро), водку по 21,99 злотому (4,96 евро) за 0,5 л.

"Не надо обманывать себя, не за продуктами мы сюда приехали. Женский день, потом Пасха, будут гости, придется брать. Сейчас спокойно грузишь в багажник звенящие бутылки и не спеша едешь домой, к праздникам готовы", – сказал Эгидиюс из Варенского района, который приехал в Сейны за строительными материалами.

Другие покупатели говорили, что хорошо сэкономить можно на табачных изделиях.

"Здесь пачка - 3 евро, у нас – 4. За месяц я выкуриваю 4 блока. Посчитай, выгодно ли", – сказал Роландас из Алитуса.

Другие покупатели ездят в Польшу редко, но ищут там то, чего не могут найти в Литве. И это не только 95% спирт по 26,99 злотых (5,84 евро) за 200 мл.

Две разговорчивые жительницы Мариямполе всегда покупают сосновый сироп по 5,99 злотых (1,30 евро). Его они добавляют в чай.

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