Переименован Литературный музей им. Александра Пушкина

Вильнюсский горсовет принял решение о переименовании Литературного музея им. Александра Пушкина. Отныне музей будет называться Музеем Маркучайского поместья.

"На территории Вильнюсского муниципалитета есть несколько прекрасных поместий – Веркяйское, Траку Воке, есть и красивое Маркучайское поместье, которое когда-то получило название литературного музея русского поэта А.Пушкина из-за родства владельцев с поэтом. Мы перезагрузим историю, вернемся к историческому названию начала XX в. В музее будут акценты русской литературы Литвы, но будут и дополнительные виды деятельности", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Горсовет принял решение, которое позволит арендовать часовню Св. Варвары, принадлежащую поместью.

По словам мэра, она станет точкой отсчета, местом встречи для православных священников, которые больше не подчиняются диктату Московского патриарха и получили разрешение на служение от Константинопольского патриарха.

"Если они захотят, смогут там праздновать православную Пасху", – сказал Шимашюс.

В документе отмечается, что предложенное название Музей Маркучайского поместья согласовано с Минкультом, Государственной комиссией по языку и представителями Кафедры истории Вильнюсского университета.

Новое название лучше отражает деятельность музея – музей занимается исследованиями, проводит выставки, лекции, мастер-классы, связанные с историческим и культурным наследием вильнюсских поместий и поместий всей Литвы.

Владельцы поместья называли его в начале XX в. (1899–1905 гг.) имением Маркутье. Так в своем завещании поместье называет последняя его хозяйка Варвара Пушкина. Кстати, сам Александр Пушкин никогда не приезжал в Вильнюс.

В стародавние времена нынешняя территория Маркучай принадлежала супруге Великого князя Александра Елене, затем Кишкам, Ходкевичам и др. владельцам.

В соседнем лесу археологи нашли фрагменты фундамента старого здания дворца Кишек-Ходкевичей.

Происхождение названия Маркучай до конца не выяснено: известно, что эти окрестности называли Сакалайчай (Соколойце), Свистаполе (Свистополь), использовалось и название Маркучай (Маркутье). Сейчас это спокойное место столицы называют Маркучай.

По словам языковеда Йонаса Юркштаса, топоним мог произойти от имен крестьян, которых звали, например, Маркусами, Моркусами, Моркунасами, Маркутисами.

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