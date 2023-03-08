Соцдем предлагает дарить помощь украинским женщинам и девочкам

Председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте 8 марта призывает жителей внести свой вклад в помощь украинским женщинам и девочкам.

По словам В. Блинкявичюте, война ясно показала, что защита Родины не зависит от пола. Как сообщала Елена Зеленская, в Украинской армии служат 37 тыс. женщин, из них около 13 тыс. принимают непосредственное участие в боевых действиях. А некоторые из женщин работают с поддержкой армии и оказывают другую необходимую помощь в учреждениях и сообществах.

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"К сожалению, в то же время женщины становятся мишенью самых страшных военных преступлений – сексуальное насилие используется как оружие войны. Женщин и девочек насилуют, заставляют смотреть насилие над их детьми или другими членами семьи. А помощи – от медицинских средств до психологической помощи и реабилитации – катастрофически не хватает", - в сообщении для СМИ говорит В. Блинкявичюте.

Международные организации признают, что истинные масштабы преступлений против женщин в настоящее время неизвестны, но из тысяч сообщений очевидно, что цифры шокируют.

"Помощь и поддержка всех нас особенно необходимы в это неспокойное время. Давайте продолжать ее оказывать. Украинские женщины не сдаются и не останавливаются – давайте и мы не будем останавливаться", - сказала лидер СДПЛ.

"Беременные и матери, рожающие в бункерах, кормящие новорожденных под падающими над головой бомбами, защитницы Украины, получившие тяжелейшие ранения, нуждаются в нашей поддержке. Так давайте им поможем", – призывает В. Блинкявичюте.

Председатель социал-демократов предлагает жителям внести свой вклад в инициативы по оказанию помощи, выбор которых действительно широк. Например, организация "Lygiai" собирает поддержку именно для женщин.

"Знаю, что в прошлом году украинцам передали мобильную гинекологическую клинику для оказания помощи женщинам и девочкам, проживающим в отдаленных от города местностях. Мобильная клиника была отправлена ​​в Украину жителями Литвы, которые пожертвовали деньги организации "Lygiai", оказывающей помощь женщинам. Наша поддержка так много значит для этих женщин", - добавила она.

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