Война в Украине. Хроника событий

Генсек НАТО: Бахмут может пасть в ближайшие дниРФ может захватить Бахмут в Донецкой области в ближайшие дни, однако это не обязательно отражает какой-либо поворотный момент войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, Швеция. “За последние недели и месяцы мы стали свидетелями ожесточенных боев в Бахмуте и вокруг него. И мы видим, что Россия бросает больше войск, больше сил и чего не хватает России в качестве, она компенсирует количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конечном итоге может пасть в ближайшие дни, и поэтому также важно подчеркнуть, что это не обязательно отражает какой-либо поворотный момент войны. Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию”, - сказал Столтенберг. Генсек Альянса в который раз призвал продолжать поддерживать Украину.

Управление ООН по правам человека считает подлинным видео с казнью украинского военнопленного Об этом заявила AFP представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека.6 марта в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена сцена расстрела безоружного украинского военного. Он произносит фразу "Слава Украине", после чего в него выпускают автоматную очередь.Где и когда сделана запись, пока неизвестно. Украинская сторона считает, что это сделали россияне. Российские официальные лица это видео пока не комментировали, пишет BBC. 7 марта командование сухопутных войск ВСУ назвало имя расстрелянного украинца. По его данным, это военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боев к северу от Бахмута.

Канада обсуждает поставки Украине сотни своих дроновОттава с привлечением госконцерна, помогающего иностранным правительствам закупать канадские товары, ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных канадских дронов Teledyne Flir R70 Skyrange. Еще летом вице-премьер Украины Юлия Свириденко просила у Канады 300 таких беспилотников на общую сумму $115 млн.Когда будет принято решение - не сообщается.Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что он продлят миссию Unifier по инженерной подготовке в Украине как минимум до октября 2023 года, а также направят инструкторов для обучения украинских военных навыкам боевой медицины.Кроме того, Оттава выделит $3 млн на поддержку обезвреживания наземных мин и невзорвавшихся боеприпасов в Украине, в дополнение к $32 млн, которые уже были выделены на противоминную деятельность.