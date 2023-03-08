Сложная ситуация на дорогах Клайпедского округа: автомобили съезжают в кюветы, пострадавших нет

В среду стала поступать информация о ДТП из-за скользкого дорожного покрытия. Полиция сообщает, что в ДТП люди не пострадали.

В социальных сетях люди делятся информацией о скользких дорогах в Клайпедском округе. Сообщается, что транспортные средства съезжают в кюветы.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что пожарные-спасатели выезжали вытаскивать машины из кюветов, убирали поваленные на дороги деревья.

Около 11.35 ч. в Клайпедском районе в кювет съехал автомобиль. Пожарные-спасатели помогли вытащить его на дорогу. Люди не пострадали.

В 11.40 ч. в Клайпедском районе с дороги съехал микроавтобус Renault. Его также вытаскивали пожарные-спасатели, пострадавших не было.

Деревья, упавшие на дороги, пришлось убирать в Клайпеде, Шилутском и Клайпедском районах.

Клайпедская полиция информировала, что с самого утра поступало много сообщений о ДТП из-за скользкой дороги.

В 12.30 ч. произошло ДТП в Паланге.

В 13 ч. машина съехала в кювет в Клайпедском районе.

Водителей просят быть предельно внимательными.

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