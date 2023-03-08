В социальных сетях люди делятся информацией о скользких дорогах в Клайпедском округе. Сообщается, что транспортные средства съезжают в кюветы.
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что пожарные-спасатели выезжали вытаскивать машины из кюветов, убирали поваленные на дороги деревья.
Около 11.35 ч. в Клайпедском районе в кювет съехал автомобиль. Пожарные-спасатели помогли вытащить его на дорогу. Люди не пострадали.
В 11.40 ч. в Клайпедском районе с дороги съехал микроавтобус Renault. Его также вытаскивали пожарные-спасатели, пострадавших не было.
Деревья, упавшие на дороги, пришлось убирать в Клайпеде, Шилутском и Клайпедском районах.
Клайпедская полиция информировала, что с самого утра поступало много сообщений о ДТП из-за скользкой дороги.
В 12.30 ч. произошло ДТП в Паланге.
В 13 ч. машина съехала в кювет в Клайпедском районе.
Водителей просят быть предельно внимательными.
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