Спикер Сейма Литвы: ННД и ММЗ до конца срока полномочий могут сравняться

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что предложение Президентуры – сравнять размер необлагаемых налогом доходов (ННД) с размером минимальной месячной зарплаты (ММЗ) – может быть реализовано до окончания срока полномочий этого Сейма.

Оценивая предложение, высказанное во вторник советником президента Гитанаса Науседы Иреной Сегаловичене, глава парламента согласилась с позицией премьера, что размер ННД должен приближаться к ММЗ в соответствии с экономическими возможностями.

"Движение либералов в своей программе также поставило цель, чтобы эти размеры были уравнены. Но, предлагая такие решения, мы должны очень серьезно оценивать возможности и то, какие другие строки расходов важны", - в среду радиостанции LRT сказала В. Чмилите-Нильсен, в качестве одной из таких сфер она назвала оборону.

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"Принять решение уже сейчас, во время весенней сессии на следующий год – необходимо очень серьезно оценить, есть ли такие возможности. О таком решении я бы говорила до конца этого срока полномочий. Но не спеша, необходимо убедиться, что на это есть средства", - в среду LRT сказала В. Чмилите-Нильсен.

В. Чмилите-Нильсен: у нас нет гарантированного большинства в Сейме для ратификации Стамбульской конвенции

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сомневается, что вопрос о ратификации Стамбульской конвенции будет поднят на начинающейся в пятницу весенней сессии парламента. По словам политика, вряд ли нынешний Сейм поддержит эту инициативу, поскольку, по ее словам, в парламенте нет гарантированного большинства для ратификации конвенции.

"О Стамбульской конвенции говорят и напоминают постоянно, но реальность такова, что у нас нет гарантированного большинства в Сейме для ратификации Стамбульской конвенции. Это такая ситуация, что есть один шанс принести эту конвенцию и ратифицировать ее. Мне бы очень не хотелось, чтобы Сейм Литовской Республики стал одним из тех немногих парламентов – действительно немногих, – где провалилась ратификация Стамбульской конвенции", – в среду радио LRT сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Хочу подчеркнуть, что еще до этого срока полномочий, с самого начала своей политической карьеры, я считала и придерживаюсь мнения, что Стамбульская конвенция в Литве должна быть ратифицирована. Это важное обязательство государства в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, важное в вопросе прав человека. Однако мы также должны оценить состав Сейма и есть ли у нас гарантированная поддержка в таком важном вопросе", - сказала она.

Поэтому, подчеркнула глава Сейма, парламент должен приложить больше усилий и заручиться поддержкой в ​​этом вопросе.

ELTA напоминает, что в июне прошлого года парламент Украины одобрил ратификацию Стамбульской конвенции. Этим документом Украина признает, что целью Конвенции является защита женщин от всех форм насилия, предотвращение, искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также в отношении мужчин и детей, и уголовное преследование за него.

Однако некоторые парламентарии и общественность в Литве выступают против ратификации Стамбульской конвенции. Пока неясно, когда Сейм вернется к этому вопросу.

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