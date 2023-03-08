Жители столичного района Шешкине жалуются на появление наркоторговцев

В последнее время чаще всего на появление наркоторговцев жаловались жители вильнюсского Науяместиса. Похоже, с этой проблемой столкнулся еще один район столицы – Шешкине. Жители стали жаловаться на то, что в районе появилось много наркоманов, люди пытаются защищаться, носят с собой газовые баллончики.

Полиция отмечает, что эта информация ей известна. Обеспокоенные вильнюсцы приходили на встречу со стражами порядка.

"Ситуация известна, полиция участвовала во встрече с общиной, там об этом рассказали. Активные члены общины предоставили конкретную информацию с адресами в Шешкине. Мы провели встречу, обсудили ситуацию", – сказала MadeinVilnius.lt представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Жители отмечают, что шприцы находят даже на территории детских садов, а одурманенных наркоманов на улицах видят почти каждый день. Шприцы жители находят даже в мусорных урнах в подъездах домов.

Полиция утверждает, что ситуация с наркотиками в Шешкине не является какой-то особенной. В 2023 году начали два расследования, связанных с распространением наркотиков.

"Мы постоянно проверяем всю поступающую информацию, если она подтверждается, начинаем расследование. Работа идет, улицы патрулируют, привлекают сотрудников Службы общественной безопасности и стрелков", – сказала Самороковская.

Полиция использует все возможные меры профилактики. Полицейские регулярно встречаются со школьниками, с администрациями школ. Периодически читают лекции о вреде наркотиков и других психотропных веществ.

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