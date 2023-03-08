На аукционе продают здание Pramogų bankas

Может, вы хотите стать владельцем необычного здания рядом со Старым городом? Все просто – нужно лишь иметь 4 млн. евро. Агентство Newsec на aruodas.lt сообщает об аукционе по продаже здания на ул. Стульгинскё, большинство знает его, как Pramogų bankas (Банк развлечений). Стартовая цена – 3 800 000 евро, минимальная сумма повышения ставки - 20 000 евро, пишет madeinvilnius.lt.

Сейчас в здании действует Nesė Pramogų bankas, помещения арендует казино, ночной клуб, компании, предоставляющие услуги проживания и администрирования. Новый владелец здания получит все договоры об аренде.

Сейчас в аренду сдано 92% помещений. Напомним, что на 1-2 этажах действует казино, ресторан на ~70 мест (2 этаж), пространство lounge для встреч (2 этаж), концертный зал на 700-800 мест (3-4 этажи), гостевой дом (мансарда) – 8 номеров, офисы (мансарда) – 12 кабинетов и конференц-зал, танцевальный клуб (подвал). Рядом со зданием есть стоянка для машин (~35 мест на верху и ~15 под землей).

В этом историческом здании действовал кинотеатр "Пяргале" (600 мест). Он был построен в 1951 году по улучшенному Джованни Риппа-Анджиолетто типовому проекту, с просторным интерьером в стиле неоклассицизм.

Здание было богато украшено снаружи и изнутри – открытый зал, галерея и закрытый кинозал – использовали искусственный мрамор, пилястры, лепнину из гипса, люстры.

После восстановления независимости здание кинотеатра "Пяргале" долго пустовало. В 2006 году в Вильнюсе открылся Nesė Pramogų bankas. Само здание до сих пор считают самым красивым зданием эпохи сталинизма в Вильнюсе.

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