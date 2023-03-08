Рейтинги: желающих видеть Науседу на посту президента Литвы еще один срок стало больше

Как свидетельствует проведенный "Baltijos tyrimai" январский опрос населения, за последнее время значительно увеличилось количество граждан Литвы, желающих видеть действующего главу государства Гитанаса Науседу на президентском посту еще один срок – четверть респондентов называют его политиком, наиболее подходящим для этой должности. По словам руководителя "Baltijos tyrimai" социолога Расы Алишаускене, такой результат не вызывает удивления, так как респонденты склонны выделять тех политиков, чья кандидатура не вызывает сомнений.

В ходе опроса "Baltijos tyrimai", проведенного в период с 19 по 31 января 2023 г., респондентов просили сказать, кого они хотели бы видеть на посту президента Литвы после очередных выборов в мае 2024 г. – респонденты сами называли фамилии, список возможных кандидатов им не был предоставлен.

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Опрос показал, что в январе 26 проц. взрослого населения Литвы хотели бы видеть действующего главу государства Г. Науседу на посту президента и после выборов 2024 года. Процент населения, поддерживающего действующего руководителя страны, в последнее время вырос: в октябре 2021 г. 16,9 проц. респондентов выразили желание, чтобы Г. Науседа остался на посту еще один срок. Между тем, в апреле прошлого года в поддержку президента высказались 20,4 проц. респондентов, а в августе – 18,5 проц.

На втором месте среди наиболее подходящих кандидатур на должность президента находится Саулюс Сквернялис, которого на этой должности в январе хотели видеть 8,8 проц. респондентов. Процент граждан, желающих видеть С. Сквернялиса на президентской должности, колеблется в пределах погрешности – в октябре 2021 г. такое желание выразили 8,1 проц. респондентов, в апреле 2022 г. таких граждан было 9,7 проц., а в августе того же года – 8,1 проц. респондентов.

Между тем, рейтинг адвоката Игнаса Вегеле, закрепившегося на третьем месте в президентском рейтинге, в последнее время значительно вырос. В январе текущего года 8,4 проц. опрошенных заявили, что И. Вегеле был бы наиболее подходящим кандидатом на пост главы государства. В 2021 году таких граждан было 0,6 проц., в апреле 2022 года - 0,7 проц., в августе того же года – 1,7 проц.

Несмотря на заявление экс-президента Дали Грибаускайте, находящейся на четвертом месте, о том, что она больше не будет бороться за президентское кресло, 7,4 проц. респондентов, принявших участие в октябрьском опросе, все же хотели бы видеть ее на посту главы государства.

В последнее время незначительно вырос процент тех, кто на президентском посту хотел бы видеть премьер-министра Ингриду Шимоните. 5,6 проц. опрошенных в августе 2022 г. заявили, что И. Шимоните является наиболее подходящей кандидатурой на пост президента, между тем в январе этого года количество таких граждан увеличилось до 7 проц.

Также среди наиболее подходящих кандидатов на пост президента респонденты в январе назвали председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилию Блинкявичюте (4,3 проц.), парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса (2,5 проц.), отстраненного от должности президента Роландаса Паксаса (2 проц.), министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса (1,9 проц.), лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса (1,5 проц.), министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса (1,3 проц.), спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен (1,1 проц.), парламентария Миколаса Маяускаса (1,1 проц.), депутата Альгирдаса Буткявичюса (1 проц.), общественного деятеля Андрюса Тапинаса (1 проц.), депутата Европарламента Виктора Успасских (0,6 проц.), мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса (0,5 проц. ), еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса (0,5 проц.), парламентария Аурелиюса Веригу (0,5 проц.).

4,7 проц. респондентов назвали других кандидатов, 1,7 проц. заявили, что нет таких кандидатов, которых они хотели бы видеть на посту президента.

16 проц. респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился в период с 19 по 31 января 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1023 жителя Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.

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