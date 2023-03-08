Мост в Кедайняй стал настоящей головной болью: до трагедии один шаг

В Кедайняй в феврале обрушились конструкции моста на улице Тилто, однако этим проблемы не закончились. Пока проводят экспертизы, никакие работы не проводят, уже сейчас говорят, что ремонт проведут не раньше чем через 2-3 года. Однако люди ходят по закрытому мосту. Пешеходы сделали проломы в ограждениях. Ходят по мосту и взрослые, и дети, пишет rinkosaikste.lt.

Этот факт выяснился недавно. Неравнодушные граждане сообщили об этом соответствующим ведомствам.

"Утром я видела, как по мосту шла школьница с ул. Шетос в сторону магазина IKI. Кто-то проделал отверстие в ограждении… Кажется, не видела раньше детей, думала, надежно оградили. Странно, ведь не так легко проделать брешь в заборе", – сказала Ина Вишняуске из Кедайняя.

Журналисты поехали на место и выяснили, что на самом деле в заборе проделан лаз и сделано это намеренно.

Жители улиц Шетос и Кауно сказали, что по закрытому мосту ходят и дети, и взрослые.

Журналисты обратились в Литовскую дирекцию автомобильных дорог (ЛДАД), но ответа полка не получили.

В начале прошлой недели кедайняйцы делились информацией и о том, что разваливается и еще один мост в городе - через реку Смилга. Однако выяснилось, что там опасности нет, горожан напугала отвалившаяся труба, придерживающая телекоммуникационные кабели.

ЛДАД сообщила, что создана комиссия, которая оценивает состояние моста на ул. Тилто и выясняет причину аварии. Последствия могут быть устранены только после того, как это разрешит сделать комиссия. Комиссия должна дать ответ - в каком объеме мост можно эксплуатировать после устранения последствий аварии.

После закрытия моста движение направлено в объезд по дороге Nr. 144 Йонава–Дедайняй–Шедува. Пешеходы должны ходить по пешеходному мосту около Большой рыночной площади. Мост на ул. Тилто был огорожен, установлены запрещающие знаки, бетонные блоки.

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