В Литве частную военную компанию "Вагнер" предлагают признать террористической организацией

Сейму Литвы предлагают признать частную военную компанию "Вагнер" Российской Федерации террористической организацией.

Такой проект резолюции зарегистрировали председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, член этого комитета Саулюс Сквернялис и председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

"Частная военная компания "Вагнер" Российской Федерации является террористической организацией, а ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества", - говорится в проекте документа. Его авторы призывают и другие страны признать компанию "Вагнер" террористической организацией.

В документе Сейму предлагается решительно осудить использование любых наемнических групп, таких как "Вагнер", созданных при поддержке властей Российской Федерации, для совершения преступлений агрессии на территории Украины.

В проекте резолюции говорится и о необходимости принятия Литвой Закона о предупреждении терроризма, предусматривающий конкретные критерии, на основании которых Правительство Литвы или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, и к лицам за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список, будут применяться санкции, установленные действующими законами.

Резолюцию "О признании частной военной компании "Вагнер" террористической организацией" предлагается принять с учетом того, что наемники "Вагнер" "осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии – убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, - что приравнивается к терроризму".

"Частная военная компания "Вагнер", основанная близким к президенту Российской Федерации Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США) за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран, содействие реализации империалистических амбиций Кремля, является теневым орудием российской власти – бесплатно от правительства РФ получает военную технику, такую как ракетные комплексы "Град", броневики, пользуется российской военной инфраструктурой, бойцов компании обучает Главное разведывательное управление Российской Федерации", - отмечается в проекте резолюции.

В ней обращают внимание на то, что ЕС и США объявили санкции в отношении частной военной компании "Вагнер" за участие в войне России в Украине, а также за совершение тяжких преступлений, в том числе массовых казней, изнасилований, похищений детей, физического насилия и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Согласно проекту документа, Министерство финансов США также признало частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией, а Сенат США обсуждает ее признание иностранной террористической организацией.

В проекте резолюции обращается внимание на заявление парламента Эстонии от 18 октября прошлого года, в котором говорится о необходимости признания частной военной компании "Вагнер" террористической организацией. В Палате общин Великобритании проходят слушания о включении этой военной компании в список террористов.

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