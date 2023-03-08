В Вильнюсе обнаружено тело мужчины

Вильнюсская полиция расследует обстоятельства смерти мужчины: обнаружено тело с огнестрельным ранением в области головы, рядом лежало оружие.

Департамент полиции сообщает, что 7 марта, в 19.30 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. В. Мацюлявичаус, было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.

Рядом лежал нелегальный пистолет без идентификационных номеров и надписей.

Тело обнаружила подруга покойного, когда пришла его навестить. Она вызвала врачей и полицию.

Ведется расследование.

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