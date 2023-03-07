Литовский "Международный форум добрососедства" учрежден в Беларуси

Основатели ассоциации "Международный форум добрососедства" обжаловали решение литовского суда о ликвидации организации и одновременно зарегистрировали ее под тем же названием в Беларуси. На официальной церемонии документы забрал соратник осужденного за шпионаж в пользу России Эдикас Ягелавичюс, который в 2022 году уехал жить в Беларусь.

Международное общественное объединение "Международный форум добрососедства" зарегистрировано в Министерстве юстиции, сообщило БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

"Замминистра юстиции Олег Кот вручил зарегистрированный устав председателю общественного объединения Эдикасу Ягелавичюсу.

Как отметил Олег Кот, Международный форум добрососедства преследует благородные цели: поддержание и развитие мирных, добрососедских отношений между народами.

Исходя из положений, прописанных в уставе, Международное общественное объединение будет содействовать продвижению интересов, традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов государств, сохранению национальных и культурных традиций", - сообщает агентство.

Указано, что учредители "Международного форума добрососедства" - 15 человек из Литвы и Беларуси.

Белорусский государственный телеканал "Белтелерадиокомпания" показала репортаж о создании организации, в котором сказано, что в Литве организаторов судили по политическим мотивам, поэтому некоторые попросили убежища в Беларуси.

"Состоялось 8 судебных заседаний, порой казалось, что они сами не понимали, что с нами делать. Но, как сказал экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, если не удается доказать нашу вину, надо включить фантазию", – сказал белорусским журналистам Ягелавичюс.

Напомним, что 20 октября 2022 года прокуроры проводили обыски в домах членов "Международного форума добрососедства", вручали его членам свидетельства о подозрениях в действиях против Литвы. Однако Эдикас Ягелавичюс, который называл себя вторым человеком в организации после Альгирдаса Палецкиса, неприятностей избежал, поскольку он находится в Беларуси. Там он возглавляет организацию "Заря справедливости", которая летом без проблем получила статус получателя помощи.

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