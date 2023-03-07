Предупреждение об опасности: ночью разразится буря, ожидаются сильные порывы ветра

Во вторник вечером в Литве усилится ветер, ночью у моря порывы ветра достигнут стихийного уровня, ожидаются осадки, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба. Прогнозируют метель.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОМ МЕТЕОЯВЛЕНИИ – ВЕТРЕ. Сегодня вечером усилится южный, юго-западный ветер, на море порывы составят 15–18 м/с.

В среду ночью порывы ветра будут достигать 9–14 м/с, во многих районах 15–20 м/с, у моря 22–27 м/с. Во второй половине ночи у моря порывы ветра усилятся до 28–30 м/с (это стихийный уровень)! В среду днем – будет дуть юго-западный, западный ветер, 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с, (утром у моря до 25 м/с). И ночью и днем ожидаются осадки (в основном снег). Местами ожидается метель", – сообщает ЛГМС.

Возможно, из-за сильного ветра будут отменены паромы.

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