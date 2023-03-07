"Крестьянин" вынужден объяснять свое участие в праздновании Дня ВДВ

Избранный в горсовет Пасвальского района Игорис Малинаускас вынужден объяснять, почему 1,5 года назад он в беретке десантника участвовал в праздновании российского Дня воздушно-десантных войск в Риге. Политик сказал, что никогда не скрывал, что служил в Советской армии и служил в Афганистане, что поддерживает отношения с сослуживцами. Малинаускас сказал, что поддерживает Украину, что Крым - территория Украины, оккупированная Россией.

Перед муниципальными выборами в фейсбуке появилось видео, на котором член Литовского союза крестьян и зеленых Малинаускас зафиксирован в беретке десантника на празднике Дня ВДВ в Риге в августе 2021 г. Этим видео поделилась и консерватор Раса Юкнявичене.

"В 2021 году (!) кандидат с российскими десантниками празднует в Риге и получает награду "Служу России!" Сколько еще представителей пятой колонны идет в муниципалитеты Литвы?", – вопрошала Юкнявичене.

Это не первый раз, когда Малинаускас, который прежде жил в Латвии, участвует в праздновании Дня ВДВ. В 2018 г. на таком мероприятии он говорил с журналистами канала Sputnik.

"Я служил в Афганистане в самом конце войны – 1986-1989 гг, мы с сослуживцами были там одними из последних, покинувших Кабул. Потом я приехал в Латвию, я литовец, в армию меня призвали в Литве, служба началась в Пренай. Там я познакомился с латышами, потом служил с ними в Афганистане, оттуда поехал в Латвию, здесь и живу. И день ВДВ мы всегда празднуем. Братство десантников настоящее", – сказал он тогда журналисту.

Малинаускас отреагировал на информацию в фейсбуке. Он сказал, что во время кампании его не раз обвиняли в пророссийском настрое.

Igoris Malinauskas

"Юкнявичене указала, что я в 2021 году в Риге праздновал с "российскими десантниками и даже получил награду". Видимо, европарламентарий "не заметила", что надпись "Служу России" не имеет ничего общего с видео... BeНа любом видео можно сделать любые титры, но главное, конечно, не титры", – писал он.

Политик сказал, что никогда не скрывал, что служил в Советской армии и служил в Афганистане, что поддерживает отношения с сослуживцами.

"Многие молодые люди из Литвы там погибли, еще больше вернулись покалеченными. Позже ветераны афганской войны стали объединяться в организации. Мы встречались, общались, помогали и помогаем друг другу", – сказал он.

Малинаускас заметил, что участвовал на законном мероприятии в Риге. "Конечно, в контексте начатой позже войны России в Украине любое мероприятие, связанное с бывшей Советской армией может оцениваться не однозначно. Но я говорю прямо – я участвую в деятельности бывших военных, воевавших в Афганистане, никогда не поддерживал и не поддерживаю нынешнюю российскую власть или пророссийские структуры", – подчеркнул он. Политик сказал, что осуждает войну в Украине, поддерживает украинцев.

"Если бы я был моложе – поехал бы воевать на стороне украинцев. Тем более, что я украинцам не чужой, у меня есть украинская медаль, я горжусь этим. Я не скрываю свое прошлое, мне нечего стыдиться, В отличие от некоторых, кто клевещет на меня, я никогда не был коммунистом, у меня не было связей с советскими репрессивными органами, а когда начался Саюдис, я вместе с другими боролся за независимость Литвы", – писал он.

Он сказал, что и во время дебатов ему задавали подобные вопросы.

Во время дебатов Малинаускас сказал, что поддерживает Украину, что Крым - территория Украины, оккупированная Россией.

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