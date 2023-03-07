ДТП произошло в 11.47 ч. в 200 м от кругового перекрестка, на пути в сторону Каунаса.
Водитель грузовика получил небольшие травмы. Пожарные-спасатели отвели его в карету скорой помощи. Врачи осмотрели мужчину на вместе, ехать в больницу он отказался.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор машины и позаботились о том, чтобы бак с горючим был надежно закрыт.
Лежащий на дороге грузовик осложнил движение троллейбусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!