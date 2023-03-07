На одной из самых оживленных улиц Вильнюса перевернулся грузовик

Во вторник, 7 марта, в полдень, на проспекте Саванорю, перевернулся грузовик, который вез строительные отходы. На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

ДТП произошло в 11.47 ч. в 200 м от кругового перекрестка, на пути в сторону Каунаса.

Водитель грузовика получил небольшие травмы. Пожарные-спасатели отвели его в карету скорой помощи. Врачи осмотрели мужчину на вместе, ехать в больницу он отказался.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор машины и позаботились о том, чтобы бак с горючим был надежно закрыт.

Лежащий на дороге грузовик осложнил движение троллейбусов.

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