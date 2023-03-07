Эксперт: война в Украине меняет тенденции выборов в Литве

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас Думбляускас в эфире на LNK оценил первый тур муниципальных выборов и выборов мэров. В Литве в первом туре бэров выбрали в 26 муниципалитетах. Второй тур состоится лишь в 34.

По данным Главизбиркома (ГИК), в муниципальных выборах участвовали 48,97% избирателей. Политолог Думбляускас сказал, что у него есть предположение, почему избиратели были активнее, чем обычно.

"В первую очередь удивила более высокая активность, чем обычно на муниципальных выборах. Я бы объяснил это войной в Украине. Думаю, граждане думаю, не дай бог, война, придется опираться на власть. (…) Люди понимают, что без государственной власти во время войны плохо", – сказал LNK Думбляускас.

"Крестьянин" Кястутис Тубис, который прошел во второй тур в Аникщайском районе, может быть снят с участия во втором туре. Этот вопрос ГИК решит 7 марта. Суд передал ГИК разъяснение в связи с делом о коррупции, с которым связан Тубис. Этот факт биографии может помешать Тубису стать мэром.

"Мне кажется, тут странным образом совпали судебный и политический процессы", – сказал Думбляускас.

После первого тура не одна политическая сила просит пересчитать голоса. В числе тех, кто обратился с такой просьбой - кандидат в мэры Клайпеды депутат Ремигиюс Жемайтайтис, который занял третье место.

"Жемайтайтис - политик. У него есть божий дар, не у всех политиков он есть. Он умеет общаться с людьми, умеет расположить к себе. Политик умеет себя продать. Ведь выборы – это продажа себя. Как бы там ни было. У него красивая речь, правда, иногда он выражается грубо, примитивно, но видимо, он попадает в нотку своих избирателей, пользуется этим. Согласитесь, Жемайтайтис яркий депутат", – сказал политолог.

Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Что касается мэров, которых выбрали в первом туре, Думбляускас конкретно говорил о Каунасе. Там на третий срок избран Висвалдас Матийошайтис.

"Он - политик, но там много административной работы. Ценностные вещи пошли вразрез с эффективностью. Его качества как администратора, завхоза, перевесили ценностный момент. Жизнь такая сложная штука, что мы не всегда руководствуемся ценностями. Люди считают и если видят, что он хорошо работает...", – сказал политолог.

Что касается вильнюсской ситуации, то Думбляускас напомнил - избиратели консерваторов очень дисциплинированы.

"Они голосуют за эту партию, поскольку она отвечает их ценностным ориентирам. (…) Я думаю, что эта дисциплинированность и привела к лидерству Валдаса Бенкунскаса. И если бы не феномен Миколаса Маяускаса, я думаю, Бенкунскас мог бы победить в первом туре", – сказал политолог.

Valdas Benkunskas Foto: ELTA / Dainius Labutis

Однако во втором туре голосовать будет и электорат других кандидатов.

"За кого будут голосовать избиратели Маяускаса, Томаса-Витаутаса Раскявичюса – тоже яркой личности. (…) Похоже, что голоса Вальдемара Томашевского отойдут Артурасу Зуокасу. Но не буду прогнозировать и спорить", – сказал Думбляускас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!