В Литве школьников и их родителей приглашают на дистанционный ознакомительный урок немецкого языка

Во вторник для школьников и их родителей состоится ознакомительный урок немецкого языка. Дистанционный урок по инициативе Министерства образования, науки и спорта Литвы призван повысить популярность немецкого языка как второго иностранного среди школьников.

Урок немецкого языка организован при сотрудничестве с Институтом им. Гете.

Ознакомительный урок проведет учитель немецкого языка Лаура Фроловайте. Она начала изучать этот язык в начальной школе, позже окончила бакалавриат и магистратуру по специальности германистика в Вильнюсском университете. В настоящее время она работает учителем немецкого языка в нескольких прогимназических классах школ "Saulės gojus" и "Diemedis", а также сотрудничает с Институтом им. Гете в Вильнюсе в качестве координатора международных проектов для молодежи.

С помощью интерактивных средств на занятиях дети смогут познакомиться с языком и его особенностями, выучить первые слова, поучаствовать в викторинах, задать вопросы учителю и составить собственное впечатление о языке. Занятия рассчитаны на учащихся 4-5 классов.

По данным Министерства образования, науки и спорта, растет число людей, выбирающих изучение немецкого или французского языка. В настоящее время в качестве второго иностранного языка русский язык изучают 73 проц. учащихся, немецкий язык – 17,8 проц., французский язык – 7 проц.

В текущем учебном году в качестве второго иностранного языка 21,6 проц. шестиклассников страны выбрали немецкий язык (в прошлом — 15,4 проц.), французский — 8,2 проц. (в прошлом году – 6,8 проц.).

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