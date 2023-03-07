Коронавирус в Литве: 364 новых случая коронавируса, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлены 364 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 198 человек, скончался один человек в возрасте 90-99 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9595 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 307 021 случай. В данное время болеют 6003 человека, в больницах занято 129 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведены 18 пациентов.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 155,8 случаев.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 317.

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