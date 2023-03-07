Зима из Литвы не уходит: новый циклон принесет еще одну порцию снега

Во вторник днем с запада придет активный атлантический циклон. Сначала на западе появятся облака, однако потом они захватят и остальную часть страны. Дольше всего солнце будет светить на востоке.

На взморье начнутся осадки, в основном ожидается снег. На востоке ясно и без осадков будет до вечера. Усилится ветер. Местами на западе прогнозируют метель. Днем будет 0-4 градуса тепла.

В среду погоду обусловит активный атлантический циклон. Будет облачно с прояснениями, во многих районах время от времени ожидаются осадки, в основном снег. Ожидается метель. Будет скользко. Прогнозируют сильный ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг местами пройдет небольшой снег, днем вероятность осадков будет невелика. Местами будет скользко. Ветер чуть-чуть утихнет. Ночью будет 2-7, местами до 9 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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