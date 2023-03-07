В клайпедской поликлинике деньги берут за бесплатную услугу

Выясняется, что в клайпедской поликлинике моряков незаконно берут деньги за осмотр школьников и объясняют это человеческим фактором. Стало известно, что в этой поликлинике по-прежнему требуют плату за бесплатные услуги. Однако врачи действуют хитро и осмотрительно – тем, кто начинает возмущаться, деньги возвращают, пишет Vakarų ekspresas.

21 февраля издание писало о том, что врачи берут плату за бесплатные услуги. Была рассказана история о том, как возмущенной матери вернули деньги, уплаченные за ежегодный осмотр ребенка для получения необходимой в школу справки. Эту услугу оплачивают из Фонда обязательного страхования, за нее отдельно платить не надо. Поликлиника признала ошибку и вернула деньги. Главный врач поликлиники Саулюс Дабравальскис тогда заверил журналистов, что виноват человеческий фактор, ошибку исправили.

Однако, как выяснилось, ненадолго. 24 февраля на медосмотр привела сына другая клайпедчанка. И история повторилась.

"В регистратуре у меня несколько раз спросили, в школу ли нужна справка. Мы ответили, да. Нам дали талон с номерами кабинетов и попросили заплатить. Цена - 27,90 евро. Я принесла чек в регистратуру и спросила, почему мы должны платить, ведь услуга бесплатная. Сказала, что издание Vakarų ekspresas об этом писало. Тогда регистратор растерялась. Снова спросила, в школу ли нужна справка. Я сказала, вы уже несколько раз спрашивали, я вам ответила: "да". Пока она что-то искала в компьютере, подошла другая женщина. Она сказала – идите к Драгунасу (заместитель главврача Гедиминас Драгунас). Но его не было, он болел.

Тогда мне эта женщина сказала, что порядок один для всех, платят все. Якобы такой приказ. Я сказала, что я так это не оставлю", – рассказала клайпедчанка.

Женщина вернулась домой и письменно обратилась к руководству поликлиники, попросила обосновать тот факт, что была взята плата за справку в школу. Обратилась она и в Больничную кассу.

"В этот понедельник, я получила ответ из БК, снова написала в поликлинику, сообщив, что плата незаконная. На следующий день мне позвонил Драгунас. Он принес извинения от имени главврача, сказал, что произошло недоразумение, деньги вернут. Но мы общаемся с другими мамами, это не первый случай в данной поликлинике. Их было много", – сказала клайпедчанка.

Мамы убеждены, что в регистратуре должна висеть информация - за осмотр школьников платить не надо, тогда всем все будет ясно.

Однако они не исключают, что ситуация на руку поликлинике. Врачи берут деньги со всех, а возвращают лишь тем, кто добивается правды. А таких немного – единицы.

"Если информации не будет, все будут молчать, то поликлиника по-прежнему будет брать деньги за услугу, которую уже оплатила БК", – сказала клайпедчанка.

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