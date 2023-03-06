Глава МИД Литвы: нет никаких сомнений в том, что Тихановская - легитимный лидер белорусского народа

После того как минский суд заочно вынес приговор лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это не изменит того факта, что политик, которая на выборах в 2020 г. боролась против авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, является настоящим лидером страны.

"Нет никаких сомнений в том, что С. Тихановская является законным лидером белорусского народа. Приговоры показательных судебных процессов Лукашенко не могут и не изменят эту реальность. Когда-нибудь Беларусь снова станет свободной", - в понедельник в своем Twitter-аккаунте написал министр

В понедельник Беларусь приговорила лидера оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Ее осудили за то, что она возглавила исторические протесты против А. Лукашенко. Политик была заочно осуждена по обвинению в государственной измене и "заговоре с целью захвата власти".

После протестов, вызванных спорными президентскими выборами 2020 г. С. Тихановская была вынуждена уехать из страны в соседнюю Литву.

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