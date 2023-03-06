Приехавший в Литву на велосипеде поляк спрятал нелегальные сигареты в туалете погранзаставы

Друскининкайские пограничники и сотрудники FRONTEX на КПП Райгардас задержали гражданина Польши. Он спрятал рюкзак с белорусскими сигаретами в туалете КПП.

Мужчина на велосипеде приехал на заставу в минувший четверг поздно вечером. Сотрудник FRONTEX заметил, что велосипедист с рюкзаком пошел в зал для проверки пассажиров.

Мужчина пошел в туалет и вышел из него без рюкзака. Когда он шел на проверку, был задержан. Выяснилось, что 38-летний гражданин Польши хотел обмануть пограничников.

Пограничники осмотрели оставленный в туалете рюкзак и обнаружили в нем 214 пачек сигарет Monte Carlo Blue, The King и NZ с белорусскими бандеролями.

Подозревается, что так гражданин Польши пытался избежать проверки и провести контрабанду в Литву. Пограничники передали велосипедиста таможенникам.

Foto: VSAT

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