Эксперт: это рекорд последних выборов

В Литве состоялся первый тур муниципальных выборов и выборов мэров. Уже известны победители выборов и 26 мэров. Политологи отмечают самые яркие победы и поражения, говорят о тенденциях и тяжелой борьбе во втором туре.

Политолог, доцент Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис 6 марта в фейсбуке назвал победителей этих выборов.

По словам политолога, первый победитель - Союз социал-демократов Литвы. "10 мэров-соцдемов были выбраны в первом туре, еще 20 попали во второй. В Вильнюсе партия попала в горсовет", – писал политолог.

К числу побед он отнес и консерватора Валдаса Бенкунскаса, который вышел во второй тур выборов в Вильнюсе.

"Никому неизвестный, неяркий, Зуокас победит. Вильнюс принадлежит правым, надо кого-то выбирать, правые голосовали за Бенкунскаса", – сказал Ястрамскис.

Еще один победитель этих выборов – Висвалдас Матийошайтис, который избран на третий срок полномочий.

К числу побед на этих выборах политолог отнес и тот факт, что в Вильнюсском районе состоится второй тур выборов в мэры.

"Наконец-то в этом муниципалитете будет второй тур. Интересно будет посмотреть, как правые будут голосовать за социал-демократа", – заметил Ястрамскис.

К числу побед он относит и возвращение партий, которые вернули часть позиций, отданных прежде независимым кандидатам и комитетам.

Что касается поражений, то тут Ястрамскис в первую очередь назвал социологические опросы. "Опросы (точнее, их интерпретации). Все опросы показывали, что первым будет Зуокас. Все. Мы в очередной раз видим, что эти прогнозы ничего не значат, когда 1) погрешность космическая; 2) не учитывают намерения респондентов голосовать", – писал политолог.

Еще одно поражение – партии "Свобода и справедливость". "Зуокас второй в Вильнюсе, Жамайтайтис за бортом в Клайпеде, но зато в Швенчёнисе будет мэр", – писал политолог.

Как поражение Ястрамскис отмечает конкуренцию.

"Прямые выборы мэров в части Литвы вместо того, чтобы дать свежую кровь, укрепляют старую: на этот раз 26 мэров избраны в первом туре. Это рекорд, прежде бывало по 20 (2015 год)", – заметил политолог.

Непартийные комитеты тоже, по его словам, потерпели поражение.

Аналитик Вильнюсского института политического анализа Матас Балтрукявичюс сказал Žinių radijаs, что самый большой сюрприз этих выборов – то, что в первый тур не прошел мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

По его словам, метания Грубляускаса, идти или нет на выборы, привлекли больше кандидатов, и конкуренция выросла.

Второй сюрприз – Бенкунскас обошел Зуокаса в первом туре выборов в Вильнюсе. "Я надеялся, что оба будут во втором туре, но удивляет, что не Зуокас первый", – сказал политолог, который считает, что во втором туре в Вильнюсе эти кандидаты наберут примерно одинаковое количество голосов.

Балтрукявичюс напомнил, что будут проходить дебаты - а это стихия Зуокаса. "Это более яркая личность. Поэтому встает большой вопрос мобилизации и активности. Конечно, положение Бенкунскаса намного лучше, чем казалось сначала. Но я бы сказал, что радоваться ему еще рано. И Зуокас точно может победить. Тут отрыв будет небольшим", – считает политолог.

Глава социологической компании Baltijos tyrimai Раса Алишаускене в интервью Žinių radijаs сказала, что результат политических комитетов на выборах ее не удивил.

"Они есть не везде. А там, где есть комитеты, люди склонны за них голосовать. Но если бы комитеты участвовали в парламентских выборах, они, видимо, получили бы меньше голосов. Тогда конкуренция была бы равномернее. Ведь они конкурируют с партиями на территории муниципалитетов", – подчеркнула она.

Однако победа политического комитета в Каунасе, по ее слова, шлет сигнал крупным партиям - там у них меньше полномочий и власти.

Алишаускене не считает, что второй тур удивит активностью.

"Не придут те избиратели, чьи кандидаты не прошли во второй тур. А таких в Вильнюсе около 50% голосовавших. (…) Сколько таких, кто остался без кандидата, вопрос открытый. Эти оставшиеся кандидаты должны убедить избирателей своих конкурентов, что надо прийти на второй тур. (…) Интрига есть, ведь отрыв небольшой", – сказала Алишаускене.

По ее мнению, избиратели Банкунскаса придут, поэтому Зуокасу надо постараться.

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