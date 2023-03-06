Во время выборов получены 172 жалобы и начаты 7 досудебных расследований

С 20 февраля 2023 г. 6.00 час. по 6 марта 6.00 час. в полицию поступили 172 сообщения о возможных нарушениях, связанных с выборами. За этот период были начаты 7 досудебных расследований и 8 выяснений обстоятельств в материалах.

По 2 досудебным расследованиям установлены подозреваемые – уведомления о подозрении вручены 2 лицам, сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов.

В день выборов (5 марта 2023 г.) до 20.00 час. в полицию поступили 90 сообщений о возможных нарушениях, связанных с выборами. На основании полученных сообщений досудебные расследования не были начаты, тем не менее были начаты 5 выяснений обстоятельств в материалах в соответствии с частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Литовской Республики (в Каунасском, Алитусском и Таурагском округах).

Большая часть зафиксированных сообщений связана с нарушениями правил агитации и возможным подкупом избирателей и их доставкой. Также поступали сообщения о нарушениях процедуры выборов, нарушениях общественного порядка, фотографировании бюллетеней. Большинство сообщений, связанных с возможным подкупом избирателей, после проверки информации не подтвердились, отмечается в пресс-релизе.

Больше всего сообщений, связанных с выборами, зарегистрировано в Алитусском и Вильнюсском округах, меньше всего – в Утянском и Шяуляйско-Тельшяйском округах.

Составлены 2 протокола об административных правонарушениях по ст. 484 КоАП ЛР (в Шяуляйском и Вильнюсском округах).

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