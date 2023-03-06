Эфир Delfi: как выбирали и кого выбрали в Литве?

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В Литве подводят итоги голосования на выборах мэров и в муниципальные советы. По предварительным данным, наиболее успешными они оказались для социал-демократов и консерваторов. О том, как проходили выборы, результатах и прогнозах на второй тур, говорим с доцентом университета имени Миколаса Рёмериса, политологом Виргисом Валенитнавичюсом.