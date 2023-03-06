В Вильнюсе реконструируют дороги около будущего ТЦ Akropolis Vingis

Выясняется, что ждет дороги около запланированного в Вильнюсе нового торгового центра Akropolis Vingis и квартала многоквартирных домов reVingis. После реконструкции соседних улиц сообщение с новым объектом станет удобнее и для водителей и для пешеходов. Новые пешеходные дороги, подземный переход обеспечат беспрерывное движение не только в сторону комплекса, но и к реке Нерис, в парк Вингис.

Вильнюсский муниципалитет утвердил предложения по реконструкции кругового перекрестка ул. Эйгулю, между Тукстантмячё, Гележинё Вилко и проспектом Саванорю. На ул. Эйгулю планируется оборудовать круговой перекресток, еще одну полосу со стороны реки Нерис в сторону ТЦ Akropolis Vingis, удобные дорожки для пешеходов и переходы.

От Гележинё Вилко в сторону ул. Электринес оборудуют велодорожку. По ней можно будет ехать от Вилкпеде до парка Вингис, а через подземный переход - до ул. Геросёс Вильтес.

Поскольку здесь очень интенсивное автомобильное движение, пешеходные и велодорожки будут отделены от проезжей части зелеными насаждениями, оборудуют места парковки, которые также будут физическим барьером между дорожками и проезжей частью.

Изменится участок ул. Гележинё Вилко около нового комплекса Akropolis Vingis, перекресток между ул. Гележинё Вилко и Тукстантмячё. Изменится также ул. М.-К.Чюрлёниса и Геросёс Вильтес на стыке с парком Вингис. Перекресток Гележинё Вилко и Геросёс вильтес планируется сделать круговым. Здесь планируют оборудовать въезд на подземную стоянку комплекса.

Vilniuje bus rekonstruojamos prie naujai iškilsiančio Akropolis Vingis komplekso esančios gatvės Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Под ул Гележинё Вилко запроектирован подземный пешеходный переход. Это будет основное пешеходное соединение Akropolis Vingis с центром города. По нему из Науяместиса пешеходы и велосипедисты смогут попасть на территорию нового комплекса.

Ул. Геросёс Вильтес проектируется как улица спокойного движения. Там будут широкие пешеходные дорожки, отдельная велодорожка, зеленые зоны.

Со стороны ул. М.К.Чюрлёнё также планируется оборудовать въезд в новые жилые кварталы.

Vilniuje bus rekonstruojamos prie naujai iškilsiančio Akropolis Vingis komplekso esančios gatvės Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Разрешение на строительство надеются получить в начале следующего года.

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