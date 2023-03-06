В Вильнюсе планируют переименовать литературный музей им. Александра Пушкина

Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей неделе обсудит вопрос переименования литературного музея им. Александра Пушкина. Предлагается назвать музей Музеем Маркучайского поместья, пишет madeinvilnius.lt.

Цель такого переименования – вернуть музею историческое название.

В 1899 году в имении Маркутье (Маркучай) поселилась Варвара Пушкина, которая вышла замуж за младшего сына поэта Александра Пушкина - Григория. После ее смерти по ее воле в 1940 году в имении был основан музей А.Пушкина – первый литературный музей в Вильнюсе. Музей был открыт в 1948 году.

"Согласно завещанию (…) В.Пушкиной, владельцы усадьбы так поместье не называли, они называли его имение Маркутье", – сказано в пояснении.

В документе отмечается, что предложенное название Музей Маркучайского поместья согласовано с Минкультом, Государственной комиссией по языку и представителями Кафедры истории Вильнюсского университета.

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